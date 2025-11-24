Homem é morto a tiros dentro de veículo na Zona de Expansão, em Aracaju

Um homem de 28 anos, natural da Bahia, foi encontrado morto neste domingo, dentro de um veículo, na Rua José Rodrigues Lima, na Rodovia dos Náufragos, Zona de Expansão de Aracaju.

As informações passadas pela Polícia Militar (PM) são de que a vítima foi encontrada dentro de um carro com diversas marcas de tiros pelo corpo.

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito.

Uma equipe da Criminalística estive no local do crime. A policia civil vai investigar o caso.

Foto reprodução redes sociais