Homem é morto a tiros dentro do carro no bairro Jardim Centenário, em Aracaju; ninguém foi preso

Um homem foi morto a tiros dentro de um carro na noite desta quinta-feira (09), no bairro Jardim Centenário, em Aracaju.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe da polícia que estava próximo foi até o local após ouvir cerca os tiros e ao chegar identificou a vítima no banco do motorista do veículo, já sem vida.

As informações são de que os disparos contra a vítima foram efetuados por dois indivíduos que estavam numa motocicleta de cor prata e que em seguida fugiram tomando rumo ignorado.

Os militares acionaram uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que confirmou o óbito.

Ninguém foi preso até o momento.

O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo.

Quem tiver alguma informação que possa ajudar na elucidação do crime pode ligar para o disque denúncia, 181.

Foto ilustrativa