Homem é morto a tiros e criança é ferida após ataque de homens encapuzados  na Barra dos Coqueiros

Um homem foi morto a tiros e uma criança ficou ferida na madrugada deste domingo (17), durante um ataque no loteamento Vitória da Ilha, na Barra dos Coqueiros.
As informações passadas pela Polícia Militar são de que dois homens encapuzados chegaram ao local e efetuaram disparos. Uma pessoa foi atingida e morreu no local.
Já a criança de 9 anos, que também foi baleada, foi socorrida e levada para o Hospital da Barra dos Coqueiros, onde recebeu atendimento médico. O estado de saúde da criança não foi innformado.
Ainda segundo a PM, outras pessoas estavam na casa no momento do crime, mas não ficaram feridas.
A Polícia Militar isolou a área até a chegada da Polícia Civil e o Instituto Médico Legal (IML), recolheu o corpo.
Com informações e foto da PM/SE