Homem é morto com quatro tiros disparados por uma dupla em uma bicicleta no Bairro Olaria, em Aracaju

Um homem foi morto no último sábado (06) após ser atingido por quatro tiros na esquina da Travessa Santa Terezinha com Rua Presidente Jânio Quadros, no Bairro Olaria, em Aracaju.

As informações passadas pela Polícia Milita são de que, no local, duas pessoas que estavam em uma bicicleta efetuaram os disparos contra a vitima e em seguida fugiram tomando rumo ignorado.

Ainda segundo a policia, o homem ainda tentou fugir, foi socorrido por amigos e levado ao Hospital de Urgências de Sergipe (Huse) mas não resistiu aos ferimentos.

O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Quem tiver alguma informação pode ligar para o disque denúncia através do 181.

Foto ilustração