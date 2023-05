Homem é perseguido e baleado por proprietário de supermercado

Um homem foi atingido por tiro no rosto nessa terça-feira (16), após discussão com proprietário de um supermercado, localizado no Bairro Sítio do Meio, no município de Riachuelo.

As informações passadas pela policia militar são de que a vitima estaria discutido com o suspeito dentro do estabelecimento momentos antes.

Ainda segundo informações, ele foi perseguido até uma ponte e atingido por um disparo de arma de fogo. Em seguida, o autor dos disparos fugiu tomando rumo ignorado.

Após ser atingido, a vitima foi socorrida e levado ao Hospital de Urgências de Sergipe (Huse). O estado de saúde não foi informado.