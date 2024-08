Policiais da 6ª CIPM prenderam no final da manhã deste sábado (17), um homem por furto, no Centro de Aracaju.

Durante patrulhamento no Calçadão da Rua João Pessoa, os militares foram informados sobre um furto de objetos em um estabelecimento comercial.

Após ser abordado em via pública, oito garrafas de 500ml da marca Easy foram encontradas em posse do suspeito, nas quais, supostamente teriam sido subtraídas do interior da loja.

Todos os envolvidos foram encaminhados à Delegacia.