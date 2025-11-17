Homem é preso após agredir a companheira com cabo de vassoura

Policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar prenderam nesse domingo (16), um homem por violência doméstica no município de Lagarto.

Segundo informações, a ação teve início após uma mulher ir até o posto policial do Povoado Colônia Treze e denunciar que havia sofrido uma série de agressões, durante uma discussão com o seu companheiro.

De acordo com os relatos, em meio ao desentendimento, o homem passou a agredi-la com um cabo de vassoura, causando escoriações na perna e no braço esquerdo da vítima.

Os policiais foram à residência do casal, onde deram voz de prisão ao suspeito pelo crime de violência contra a mulher. A vítima foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento e, posteriormente, formalizou a denúncia na Delegacia de Lagarto.

Fonte: Ascom PM/SE