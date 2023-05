Homem é preso após agredir a companheira com socos, pontapés e garrafadas no Bairro Santa Maria, em Aracaju

Militares do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) prenderam no final da noite desta segunda-feira (16) um homem por suspeita de agressão física contra a companheira no Conjunto Padre Pedro, Bairro Santa Maria, em Aracaju.

No endereço, os policias encontraram a vítima com ferimentos na face. Ela relatou que foi agredida com socos, pontapés e garrafadas, após discussão com o companheiro.

O homem foi preso ainda no local, e a ocorrência encaminhada ao Departamento de Atendimento aos Grupos Vulneráveis (DAGV).