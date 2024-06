Homem é preso após agredir a esposa e bater a cabeça dela diversas vezes em uma parede, em Porto da Folha

Policiais do 4º Batalhão prenderam neste sábado (15) um homem suspeito de ter agredido físicamente a própria esposa, em Porto da Folha.

Os policiais foram acionados para averiguar a denúncia e, no local, constatou que uma mulher havia sido agredida pelo seu próprio marido.

A mulher informou aos militares que o agressor bateu a cabeça dela diversas vezes em uma parede. Os ferimentos no lado esquerdo do ouvido e em partes do rosto eram perceptíveis, por isso, a vítima recebeu atendimento médico especializado.

O suspeito foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes para adoção das medidas legais cabíveis.