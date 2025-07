Homem é preso após agredir a irmã com puxões de cabelo, empurrões e tapas no pescoço e tórax

Policiais da 3ª Companhia do 11° Batalhão de Polícia Militar prenderam nesta sexta-feira (18), um homem por agressão contra a sua própria irmã, no Povoado Oiti, em Tomar do Geru.

A Polícia Militar foi acionada pela vítima, que se encontrava em estado de choque e relatou que foi agredida fisicamente pelo seu irmão, com puxões de cabelo, empurrões, e agressões nas regiões do pescoço e tórax.

Os policiais localizaram o suspeito nos fundos da residência. Ele apresentava sinais visíveis de embriaguez, com olhos avermelhados, e confessou as agressões relatadas pela irmã.

A vítima e o suspeito foram conduzidos à delegacia para os procedimentos cabíveis.