Homem é preso após agredir e roubar idosa de 86 anos em Aracaju

Um homem foi preso nesta segunda-feira (25), suspeito de agredir, ameaçar e roubar uma idosa, de 86 anos, em Aracaju.

Toda a ação foi flagrada por câmeras de segurança manhã de domingo (24), na residência da vítima localizada no Conjunto Médici.

De acordo com a Guarda Municipal de Aracaju (GMA), o suspeito invadiu a casa da idosa, roubou seu celular e a ameaçou de enforcamento. Por conta das agressões, a idosa teve o braço machucado.

Ainda de acordo com a GMA, a idosa passa bem e se recupera em casa. O homem foi encaminhado à Central de Flagrantes.

Foto: GMA