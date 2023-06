Homem é preso após agredir mulher dentro de carro durante uma festa, na Avenida Santos Dumont, na Coroa do Meio

Policiais do Batalhão de Policiamento Turístico prenderam na noite desse sábado (10) um homem por agredir a esposa durante uma festa, na Avenida Santos Dumont, na Coroa do Meio.

Os militares que faziam pratrulhamento no evento foram informados por populares que um homem estava agredindo uma mulher dentro de um veículo estacionado próximo ao Farol. Eles estavam e um modelo Fiat Strada de cor prata.

Quando chegaram ao local, a vítima estava sentada ao lado do motorista, com escoriações no rosto, e muito ensanguentada.

Os dois foram encaminhados ao Departamento de Atendimento aos Grupos Vulneráveis (DAGV) para dar continuidade aos procedimentos.

Com informações e foto PM/SE