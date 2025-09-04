HOMEM É PRESO APÓS AGREDIR MULHER GRÁVIDA E CRIANÇA COM UMA AIRFRYER NO MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ

A Polícia Civil de Aquidabã prendeu um homem investigado por crimes de violência doméstica e maus-tratos contra uma criança. A ação ocorreu após a conclusão do inquérito policial que apurou as graves acusações feitas pela companheira do suspeito. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira (04).

De acordo com o inquérito policial, a vítima de 24 anos relatou que foi agredida brutalmente pelo companheiro na madrugada do dia 9 de agosto. Segundo o depoimento, o suspeito, após ingerir bebidas alcoólicas, desferiu socos, tapas e chutes, causando ferimentos graves na mulher grávida de quatro meses. Em decorrência das agressões, ela precisou ser hospitalizada e apresentou escoriações e dores abdominais intensas.

As investigações revelaram ainda que o filho da vítima, uma criança de quatro anos, sofreu maus-tratos. O suspeito, utilizando uma air fryer, provocou queimaduras nos lábios da criança

Diante da gravidade dos fatos, aliada aos laudos médicos e às declarações da vítima, o delegado responsável pelo caso, Antônio Francisco de Oliveira Filho, solicitou a prisão preventiva do acusado, visando proteger a integridade física da mulher e da criança, além de garantir a ordem pública. A medida foi decretada pela Justiça e cumprida pela polícia.

A Polícia Civil reafirma o compromisso com o combate à violência doméstica e à proteção da mulher e da criança, em consonância com os princípios da Lei Maria da Penha.

Com informações da SSP