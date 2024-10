HOMEM É PRESO APÓS AMEAÇAR QUEBRAR A CABEÇA DA PRÓPRIA ESPOSA NO POVOADO COLÔNIA 13, EM LAGARTO

Um homem embriagado foi preso no inicio da noite deste sábado (19) após ameaçar quebrar a cabeça da sua esposa no povoado Colônia 13, em Lagarto. As informações são de que Policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar prenderam o homem por violência doméstica.

A equipe foi acionada pela mulher que alegou estar sofrendo violência doméstica. Segundo ela, o maridou a ameaçou, disse que quebraria a sua cabeça.

Ela acrescentou que o suposto agressor estava sob influência de bebida alcoólica, fato constatado pelos policiais ao chegarem no local da ocorrência e depararam-se com o suspeito, que não negou a acusação e não resistiu à condução.

Os envolvidos foram encaminhados à delegacia.

Com informações e foto da PM/SE