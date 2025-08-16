HOMEM É PRESO APÓS ARROMBAR UMA RESIDÊNCIA E FURTAR APARELHO DE TV E UM CARRINHO DE MÃO EM GLÓRIA

Equipes da Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória agiram rapidamente, prenderam em flagrante um homem de 24 anos e recuperaram o aparelho de TV que ele havia furtado da residência de um comerciante. A ação ocorreu na tarde desta sexta-feira (15).

A polícia informou que o arrombamento aconteceu durante a madrugada, no momento em que a vítima trabalhava na feira livre do município. Após invadir o imóvel, o suspeito furtou um televisor, que foi transportado em um carrinho de mão, possivelmente oriundo de outro delito.

A partir do boletim de ocorrência registrado pelo comerciante, os policiais iniciaram as investigações e coletaram imagens de câmeras de segurança, que auxiliaram na identificação do suspeito.

As buscas foram intensificadas, e o homem acabou sendo localizado e preso, tendo sido recuperados o aparelho de TV e um carrinho de mão, também furtado.

O suspeito foi autuado em flagrante por furto qualificado e será encaminhado à audiência de custódia. O televisor foi devolvido ao proprietário.

Com informações da SSP