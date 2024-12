Homem é preso após descumprir medida protetiva e afirmar que a ex companheira “era propriedade dele e somente a morte os separariam”

Policiais militares do 7º BPM prenderam um homem no Povoado Boa Vista, no município de Lagarto, por violação de medida protetiva prevista na Lei Maria da Penha, nessa quinta-feira (5).

O suspeito foi preso depois de ter sido denunciado pela ex-companheira. A mulher informou que estava sendo ameaçada de morte pelo ex-marido, que não aceitava o fim do relacionamento. Ela ainda apresentou a decisão judicial que assegurava a proibição de aproximação do agressor.

No momento da prisão, o homem insistia em afirmar que a mulher era propriedade dele e somente a morte os separariam.

Os envolvidos foram conduzidos à Delegacia Regional.

Com informações e foto da PM/SE