HOMEM É PRESO APÓS DESFERIR TAPA NO ROSTO DA VITIMA POR CONTA DE ESBARRÃO NO TERMINA DO DIA EM ARACAJU

Policiais do 1º BPM prenderam um homem por agressão, no Terminal do Distrito Industrial de Aracaju (DIA).

As informações passadas pela PM são de que, na última segunda-feira (1º), uma pessoa, após ter esbarrado no suposto agressor, recebeu um tapa no rosto.

No local, os demais passageiros interceptaram o homem, que conseguiu soltar-se e fugiu em direção à Avenida Adélia Franco.

A equipe deslocou-se até a região, e encontrou o suspeito, que foi detido e conduzido à delegacia para esclarecimento do fato e adoção das medidas legais cabíveis.