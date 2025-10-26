HOMEM É PRESO APÓS ELE AMEAÇAR A ESPOSA E TENTAR ATEAR FOGO NO APARTAMENTO DO CASAL, NO BAIRRO SANTA MARIA

Policiais da Força Tática do 1° BPM prenderam na madrugada deste sábado (25), um homem após ele ameaçar a esposa e tentar atear fogo no apartamento do casal, localizado no Loteamento Marivan, no Bairro Santa Maria, em Aracaju.

Os policiais foram acionados pelo CIOSP para atender a uma ocorrência de lesão corporal. Ao chegar ao local, os militares contataram a vítima por telefone. Ela relatou que estava trancada em um cômodo da casa, com medo do marido, que estava embriagado e em comportamento violento, quebrando objetos. Ela ainda informou que o agressor havia juntado roupas perto da porta e ameaçou colocar fogo no imóvel.

A equipe do 1° BPM manteve diálogo com o suspeito através da porta, tentando convencê-lo a se render pacificamente, mas sem sucesso. A vítima, então, conseguiu sair do quarto e abrir a porta para os policiais.

Dentro do apartamento, os PMs encontraram o local às escuras, pois o suspeito havia desligado a energia elétrica, e confirmaram o amontoado de roupas, evidenciando a grave ameaça de incêndio.

Diante da flagrante e das ameaças, o homem foi preso. Por estar extremamente agitado, foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança de todos.

Para assegurar o bem-estar da vítima e evitar qualquer novo contato com o agressor, uma viatura da Radiopatrulha foi acionada para auxiliar na condução do detido.

O caso foi encaminhado à Delegacia de Atendimento à Grupos Vulneráveis.

Com informações da PM