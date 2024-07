Homem é preso após estuprar uma criança em praça de Tobias Barreto

A Polícia Civil prendeu em flagrante nesta terça-feira (23) um homem suspeito de estupro contra vulnerável no município de Tobias Barreto.

Na ocasião do crime, a vítima foi socorrida por dois homens, que ouviram-na pedir socorro.

De acordo com a delegada Carol Costa, responsável pelo caso, o delito aconteceu em uma praça do município. A vítima e sua família estavam comemorando um aniversário em sua residência, quando o suspeito, ao perceber que a familiar que cuidava da criança tinha ido ao banheiro, levou a menina para uma praça um pouco afastada do evento e cometeu o crime.

Dois homens andavam pela praça, quando ouviram o pedido de ajuda da menina. De imediato, a dupla socorreu a criança, conduzindo-a à casa de sua família.

Após o caso, foi registrado o Boletim de Ocorrência na Delegacia de Tobias Barreto, sendo iniciadas as diligências policiais. O homem foi localizado, preso em flagrante e levado à audiência de custódia, onde a detenção foi convertida em preventiva.

Ao ser interrogado, o preso confirmou a autoria do crime. A Polícia Civil pede à população de Tobias Barreto que, caso saiba de outras vítimas do suspeito, denuncie através do Disque-Denúncia (181). O sigilo do (a) denunciante é garantido.

Com informações da SSP