Homem é preso após furtar dois portões de metal e carregar na cabeça em via publica no Siqueira Campos

Policiais do 8º Batalhão de Polícia Militar, prenderam em flagrante na manhã deste domingo (09), um homem suspeito de furtar o portão de um estabelecimento comercial na Zona Oeste de Aracaju.

A prisão ocorreu após os policiais identificarem o homem carregando os portões metálicos de forma incomum.

O fato se deu durante um deslocamento rotineiro das viaturas do 8º BPM. Ao passarem pela região do Bairro Siqueira Campos, a equipe policial percebeu o homem transitando pela via com dois grandes portões metálicos sobre a cabeça.

Diante da cena atípica, os militares procederam com a abordagem para verificação da situação. No entanto, ao ser questionado sobre a origem do material, o suspeito não conseguiu fornecer nenhuma explicação coerente.

Pouco tempo após a abordagem, a situação foi esclarecida com a chegada do proprietário de um depósito da região, que confirmou o furto dos portões do seu estabelecimento comercial.

O homem foi conduzido à sede do 8º BPM. Após a formalização da prisão em flagrante, o suspeito foi encaminhado a uma delegacia de polícia, onde as medidas cabíveis foram adotadas. A ação rápida das equipes evitou o prejuízo do comerciante e resultou na recuperação integral do bem furtado.

Com informações e foto da PM/SE