Homem é preso após furtar uma porta e portão do residencial em construção para consumir drogas

Policiais da Força Tática do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) prenderam nessa quarta-feira (03) um homem suspeito de furtar a porta de uma residência em construção no Bairro 17 de Março, em Aracaju.

Após a denuncia, militares do 1º BPM foram averiguar a informação de que vigilantes avistaram um homem transitando com uma porta na cabeça dentro do Residencial Mangabeiras. O condomínio ainda está em fase de construção.

No momento em que chegaram ao local, os policiais encontraram o suspeito detido pelos vigilantes. Questionado sobre a denúncia, ele confessou que, além da porta, havia furtado um portão de outra casa no dia anterior. O material foi localizado e apreendido.

Também durante a confissão, o homem afirmou ser viciado em crack, e que venderia os objetos furtados com a finalidade de comprar entorpecentes.

O suspeito foi preso e encaminhado à delegacia para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Com informações e foto da PM