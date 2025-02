Homem é preso após obrigar a mulher “pedir perdão e implorar para que vivesse”, na cidade de Neópolis

A Polícia Civil de Neópolis cumpriu, na tarde desta sexta-feira (21), o mandado de prisão preventiva contra um homem investigado por violência doméstica.

A detenção foi realizada após ele descumprir medidas protetivas previamente estabelecidas pela Justiça.

A prisão foi coordenada pelo delegado Kherton Queiroz, que afirmou que o homem é reincidente no crime de violência doméstica. “O infrator já havia sido capturado em flagrante no início do ano, pela prática de ameaça e lesão corporal dolosa contra a mesma vítima”.

Ainda de acordo com Kherton, após ser libertado, com restrições impostas pela Justiça, que incluíam medidas protetivas para garantir a segurança da mulher, o suspeito desrespeitou as determinações e continuou a praticar atos de violência, incluindo novas ameaças.

Em um dos episódios, o homem, enquanto estava na casa da vítima, tomou seu cartão bancário e sua senha, sob ameaça de morte. O autor obrigou a vítima a pedir perdão e implorar para que vivesse, utilizando de violência psicológica e física.

Diante da continuidade dos crimes, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do investigado, a qual foi deferida pelo Poder Judiciário e cumprida nesta sexta.

Com informações da SSP