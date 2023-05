Homem é preso após ser condenado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal de Laranjeiras, por lesão corporal

Policiais civis da Delegacia de Laranjeiras cumpriram o mandado de prisão definitiva de um homem condenado por violência doméstica praticado contra sua ex-companheira. O crime foi cometido em junho de 2019, em Laranjeiras. A ação policial ocorreu nessa terça-feira, 16, no município onde ocorreu o crime.

De acordo com as informações policiais, o suspeito foi condenado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal de Laranjeiras/SE, pelo crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica.

Após decisão judicial, a polícia realizou deligências na cidade de Laranjeiras e localizou o condenado, dando cumprimento ao mandado de prisão definitiva. O preso foi encaminhado à delegacia, onde encontra-se à disposição do Poder Judiciário.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia-181. O sigilo é garantido. (SSP)