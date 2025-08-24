HOMEM É PRESO APÓS TENTAR ASSALTAR JOVEM NA AVENIDA AUGUSTO FRANCO, BAIRRO PONTO NOVO, EM ARACAJU

Policiais do 1º Batalhão de Polícia Militar prenderam na noite da última sexta-feira (22) um homem por roubo, na Avenida Augusto Franco, Bairro Ponto Novo, em Aracaju.

A equipe realizava patrulhamento, quando um adolescente relatou aos militares ter sido vítima de assalto. De acordo com as informações, o suspeito estava na garupa de uma motocicleta, desceu do veículo, arrancou a corrente de prata do pescoço do jovem e exigiu o celular.

A vítima conseguiu correr e pedir ajuda, enquanto o homem tentou fugir.

O suspeito foi detido e após consulta ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (CIOSP), foi constatado que havia contra ele um mandado de prisão preventiva em aberto, válido até agosto de 2030.

O homem e os objetos apreendidos foram encaminhados à Central de Flagrantes para adoção das medidas cabíveis.

Com informações e foto da PM/SE