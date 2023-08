Homem é preso com 103 pinos de cocaína além de 2,7 mil reais  durante ação policial no município de Carira

Uma ação conjunta entre o Batalhão de Polícia de Caatinga (BPCaatinga) e a Delegacia de Carira resultou na prisão em flagrante de um homem por tráfico de drogas. Ele foi encontrado com 103 pinos de cocaína e a quantia de R$ 2,7 mil. A ação policial ocorreu no início da manhã desta quinta-feira, 3, na região central de Carira.

De acordo com as informações policiais, após uma troca de informações entre as unidades policiais, as equipes chegaram ao endereço do investigado para o cumprimento de mandado de busca e apreensão. Ao perceber a presença da polícia, o investigado tentou fugir pelos fundos do imóvel.

Diante da tentativa de fuga, os policiais fizeram o acompanhamento do investigado que foi contido. Com a ordem de busca, os policiais encontraram uma caixa de madeira que continha os 103 pinos de cocaína e os R$ 2,7 mil em cédulas de diversos valores. A ação também apreendeu dois celulares.

Ainda conforme as informações policiais, o investigado foi questionado se possuía mais algum material ilícito. Ele informou que a esposa havia entregado uma bolsa contendo pinos vazios a uma outra mulher. Diante da informação, os policiais seguiram ao endereço indicado pelo investigado.

Na residência indicada pelo investigado, a mulher que teria recebido o material para acondicionamento de droga, entregou voluntariamente 359 pinos vazios. Ela alegou que não sabia do que se tratava o material que recebeu e disse que teria sido enganada pela companheira do investigado.

Diante do flagrante, o homem que estava com as drogas foi preso. Ele foi encaminhado à delegacia, onde foram adotadas as demais medidas legais cabíveis ao caso. Informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido. A operação segue em andamento.

Com informações e foto da SSP