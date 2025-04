Homem é preso com 30 quilos de cocaína no município de Itabaiana

Policiais da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Sergipe (Ficco/SE), em ação conjunta com o Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam), prenderam em flagrante nesta quarta-feira (23) um homem que transportava cerca de 30kg de droga em Itabaiana.

O suspeito foi abordado em uma praça do município e, durante a revista veicular, os policiais localizaram no porta-malas uma caixa com cerca de 30kg de cocaína, sendo 20kg na forma de crack e 10kg na forma de cloridrato.

Ele foi conduzido à Superintendência da Polícia Federal em Aracaju, onde a prisão em flagrante por tráfico de drogas foi formalizada. O veículo utilizado também foi apreendido.

A Ficco/SE é composta por integrantes da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal e Secretaria Nacional de Políticas Penais e tem como objetivo a integração das forças de segurança em ações de combate ao crime organizado.

Com informações e foto da SSP