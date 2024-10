Homem é preso com drogas na mochila em micro-ônibus em Neópolis

Policiais da 5º Companhia Independente prenderam nesta sexta-feira (11), um homem suspeito de tráfico de drogas, em Neópolis.

Após uma denúncia anônima informando que havia um homem portando uma mochila com odor característico de maconha, em um micro-ônibus, os policiais procederam com buscas no veículo .

Após busca no veículo, a equipe policial encontrou um homem com a mochila. O suspeito demonstrou bastante nervosismo ao ser descoberto. Após uma busca minuciosa, cocaína também foi apreendida com o homem,.

O caso foi encaminhado à Delegacia para adoção dos procedimentos legais.

Com informações e foto da PM/SE