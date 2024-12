HOMEM É PRESO EM FLAGRANTE POR FURTAR PEÇAS DE CARNE EM SUPERMERCADO DO MUNICÍPIO DE FREI PAULO

Um homem foi preso em flagrante neste sábado (14) por furto de peças de carne em um supermercado localizado na cidade de Frei Paulo.

O suspeito foi detido pela Polícia Militar, e conduzido à Delegacia Plantonista de Itabaiana, da Polícia Civil, onde o flagrante foi registrado.

De acordo com as informações policiais, o supermercado identificou o furto e acionou a Polícia Militar. O suspeito foi alcançado, ainda em Frei Paulo, em uma van do transporte intermunicipal.

Com o suspeito, foram apreendidas peças de carne que haviam sido furtadas do estabelecimento comercial. Ao todo, foram recuperadas cinco peças de carne, cujo valor total é de R$ 279.

O suspeito confessou em depoimento que as peças de carne foram furtadas do supermercado. Ele foi preso em flagrante e será apresentado em audiência de custódia.

Com informações e foto da SSP