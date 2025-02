HOMEM É PRESO EM FLAGRANTE POR MAUS-TRATOS COM MORTE DE DOIS FILHOTES DE CACHORRO EM ITABAIANINHA

Em ação conjunta entre as Polícias Militar e Civil, um homem de 45 anos foi preso em flagrante pela morte de dois filhotes de cachorro, no município de Itabaianinha. Ele, que era o tutor dos animais, alegou que estava embriagado e matou os cães com golpes de um pedaço de foice, após chegar à sua residência e vê-los chorando. O caso foi conduzido pela Polícia Militar à Delegacia Plantonista de Tobias Barreto, e as investigações seguem em andamento junto à Delegacia de Itabaianinha. O preso será indiciado por crime de maus-tratos contra animal com resultado morte. A prisão ocorreu nessa terça-feira (18).

De acordo com o delegado Gustavo Mendes, populares acionaram a Polícia Militar para verificar uma possível situação de maus-tratos com a morte de dois filhotes. “Quando os policiais chegaram ao local, o homem chegou a fugir da equipe e se esconder no canil, sendo ainda encontrado com dois animais vivos”, contextualizou o delegado.

Ao ser contido e detido, o suspeito foi conduzido à Delegacia Plantonista de Tobias Barreto, onde registrou-se o flagrante. “Na unidade policial, foi lavrado o procedimento, com a oitiva dos policiais militares e do suspeito”, especificou o delegado Gustavo Mendes, responsável pela Delegacia de Itabaianinha.

Em interrogatório, o investigado narrou que estava embriagado. “E, ao chegar em sua residência, diante do choro dos animais, pegou um pedaço de foice e agrediu os filhotes, ocasionando a morte dos cachorros”, detalhou Gustavo Mendes, que conduz a investigação do crime de maus-tratos com resultado morte.

Por se tratar da morte de cães, o delegado relembrou que a pena máxima é de cinco anos e não foi arbitrada fiança na unidade policial. “Ele será encaminhado à audiência de custódia, e a Delegacia de Itabaianinha continuará com as investigações para a conclusão do procedimento referente ao crime de maus-tratos com resultado morte de dois animais”, acrescentou o delegado Gustavo Mendes.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP