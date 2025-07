HOMEM É PRESO EM FLAGRANTE POR PERSEGUIÇÃO E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA EX-COMPANHEIRA EM PORTO DA FOLHA

Um homem foi preso em flagrante por crimes relacionados à violência doméstica na noite desta terça-feira (15), no povoado Lagoa da Volta, em Porto da Folha.

A prisão foi efetuada por equipes da Polícia Militar após denúncia de que o suspeito estaria perseguindo e ameaçando a ex-companheira. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

De acordo com as informações policiais, o suspeito vinha ameaçando e perseguindo a vítima de forma reiterada nos últimos dias. Nesta terça, ele chegou a pular o muro e invadir a casa da ex-cunhada à procura da vítima. Além disso, teria afirmado que iria adquirir uma arma de fogo para matá-la.

Com base nas informações repassadas à polícia, as equipes se deslocaram até um bar, onde o suspeito foi localizado. Após abordagem e revista pessoal, ele foi conduzido, juntamente com a vítima, à Delegacia de Polícia de Nossa Senhora da Glória, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil como perseguição cometida contra mulher por razões da condição de sexo feminino e violência psicológica contra a mulher, no contexto da Lei Maria da Penha. O homem já se encontra à disposição da Justiça.

Com informações da SSP