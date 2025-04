HOMEM É PRESO EM FLAGRANTE SUSPEITO DE TENTAR MATAR A PRÓPRIA ESPOSA COM GOLPES DE FACÃO EM BOQUIM

Um homem foi preso em flagrante por tentar matar a própria esposa em um bar neste domingo (13) em Boquim.

As informações passadas pela Polícia Militar são de que a equipe foi acionada por populares que relataram um homem estava agredindo e ameaçando a esposa com um facão.

No local da ocorrência, os militares flagraram o suspeito com tentando atingir a mulher. Os policiais conseguiram conter o homem que acabou sendo preso e encaminhado para delegacia.

Já a vitima foi socorrida com ferimentos no pescoço e no rosto.

Foto: PM/SE