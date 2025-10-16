Homem é preso suspeito de queimar os pertences e ameaçar ex-companheira nas redes sociais em Propriá

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher e Demais Grupos Vulneráveis (DEAGV) de Propriá, prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (15), um homem que estava descumprindo de forma reiterada medidas protetivas impostas pela Justiça e ameaçando sua ex-companheira.

As investigações da DEAGV revelaram que o suspeito vinha adotando uma série de condutas que violavam as determinações judiciais. Pelo que foi esclarecido, ele utilizava as redes sociais para publicar mensagens desonrosas e ameaçadoras, citando diretamente o nome da vítima. Além disso, enviava mensagens intimidatórias via WhatsApp e, em desrespeito total às medidas vigentes, foi pessoalmente à residência da ex-companheira.

O ato que culminou na prisão em flagrante ocorreu nesta quarta-feira, quando o suspeito voltou a publicar mensagens diretas de teor ameaçador e ofensivo à honra da vítima, fornecendo o subsídio necessário para que a equipe policial efetuasse sua detenção imediata.

Diante da gravidade dos fatos e da reiteração das condutas de desrespeito à decisão judicial e de violência psicológica contra a vítima, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do investigado. O homem foi encaminhado à delegacia e está à disposição da Justiça para as providências cabíveis.

Com informações da SSP