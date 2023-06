Homem é preso por agredir comerciante após a tentativa frustrada de comprar bebidas alcóolicas com cartão sem crédito em Aracaju

Policiais do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) prenderam um homem que agrediu um comerciante na noite do último sábado (03), no Bairro Santa Maria, em Aracaju.

O fato aconteceu após a tentativa frustrada de comprar bebidas alcóolicas com cartão sem crédito.

Os militares foram acionados para verificarem a denúncia de que um homem havia agredido o dono de um estabelecimento comercial na Avenida Contorno.

O comerciante informou que um cliente tentou comprar bebidas, mas não conseguiu finalizar o processo, devido à falta de crédito em seu cartão. Avisado que não poderia comprar o produto, ele afirmou que levaria as bebidas de qualquer maneira.

Não satisfeito, o homem passou a agredir o proprietário com socos e chutes na região da face. Os militares prenderam o agressor ainda no local e encaminharam o caso à delegacia.

Com informações da PM