Homem é preso por agressão contra mulher no Bairro Atalaia, em Aracaju

Policias da Força Tática do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) prenderam na noite de domingo (28), um homem por descumprir a Lei Maria da Penha. O fato ocorreu na Rua Niceu Dantas, no Bairro Atalaia, após a vítima relatar sofrer agressões há cerca de cinco anos.

O fato aconteceu por volta das 21h40, quando a equipe do BPTur foi acionada via Ciosp para atender uma ocorrência. No local, a vítima detalhou um longo histórico de violências físicas e psicológicas praticadas pelo seu companheiro.

Ela contou que o agressor se torna violento especialmente sob o efeito de bebidas alcoólicas e que nunca havia formalizado denúncia anteriormente por medo das ameaças.

O episódio começou quando o homem, visivelmente alcoolizado, foi buscá-la no trabalho. Uma discussão iniciou e ele desferiu socos em seu braço. Ao chegarem em casa, a mulher se trancou dentro do carro para se proteger. Foi quando o agressor pegou um objeto e tentou quebrar o vidro do veículo. Ao perceber que a PM havia sido acionada, ele se retirou para dentro da residência.

Os policiais conversaram com o suspeito, explicando a situação e cientificando-o de seus direitos. Em seguida, as partes foram conduzidas à delegacia para as providências cabíveis.

Com informações e foto da PM/SE