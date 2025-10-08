Homem é preso por ameaçar a própria mãe no Dom Luciano, em Aracaju

Policiais militares do 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM) prenderam na madrugada desta quarta-feira (08), um homem suspeito de cometer violência doméstica contra a própria mãe, uma senhora idosa.

O fato ocorreu em uma residência no Bairro Dom Luciano, na Zona Norte de Aracaju.

A equipe foi acionada pelo Ciosp para averiguar uma denúncia de ameaça no âmbito da Lei Maria da Penha. Ao chegar ao endereço indicado, próximo ao terminal do Bairro Maracaju, os policiais encontraram a vítima visivelmente abalada e com medo de entrar em sua própria casa.

Aos militares, a senhora relatou que havia sido ameaçada pelo filho. Ela estava na companhia de outros parentes, aguardando o apoio policial do lado de fora do imóvel, temendo por sua segurança.

Diante da situação, e para garantir a integridade física da vítima, a guarnição conduziu o suspeito, a mãe e os demais envolvidos ao Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV).

Com informações e foto da PM/SE