Policiais do 7º Batalhão (7º BPM) prenderam na madrugada desta segunda-feira (24), um homem que utilizava tornozeleira eletrônica durante o Festival da Mandioca, realizado na cidade de Lagarto.

Ele foi preso após ser flagrado descumprindo regime penal. De acordo com as restrições impostas pela justiça, ele deveria permanecer recolhido em sua residência no momento em que foi abordado no evento, por volta da 1h da madrugada.

Novamente preso, o homem foi encaminhado à Delegacia Regional.