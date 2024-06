Homem é preso por descumprir medida protetiva e agredir a companheira no Bairro Coroa do Meio

Policiais do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) prenderam um homem suspeito de descumprir medida protetiva e agredir a companheira na madrugada desta sexta-feira (07) no Bairro Coroa do Meio, em Aracaju.

Os militares informaram que populares acionaram a equipe do BPTur para denunciar que uma mulher estava sendo agredida pelo seu companheiro.

Após a denúncia, os agentes foram até o endereço informado, onde constataram que a vítima apresentava ferimentos nos lábios. Durante o atendimento da ocorrência, a mulher relatou que possuía uma medida protetiva em desfavor do seu companheiro.

Os policiais iniciaram as buscas e localizaram o agressor próximo ao local do fato.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia para que fossem tomadas as providências legais.