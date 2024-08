Homem é preso por descumprir medida protetiva e invadir casa da mãe

Policiais civis do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) prenderam em flagrante um homem de 36 anos por descumprimento de medida protetiva de urgência nesta quinta-feira, 8. O suspeito, investigado pelo mesmo crime no início deste ano, foi detido no âmbito da Operação Shamar e da Campanha ‘Rompa o Ciclo’.

Nesta quinta, a vítima, uma senhora de 62 anos e mãe do suspeito, procurou o Cope, relatando que seu filho havia invadido a sua residência, localizada nas proximidades do Cope, com a intenção de subtrair pertences.

Diante do relato, os agentes imediatamente foram até a casa da idosa, onde flagraram o suspeito em pleno ato criminoso. O homem foi preso em flagrante, sendo adotadas as formalidades legais e solicitada a decretação da prisão preventiva. No momento, ele aguarda a audiência de custódia e está à disposição do Poder Judiciário.

A Polícia Civil reforça que, em caso de violência contra a mulher, na capital ou no interior, informações podem ser encaminhadas, de forma sigilosa, através do Disque-Denúncia, no telefone 181.

Fonte SSP