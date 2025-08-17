HOMEM É PRESO POR DIREÇÃO PERIGOSA, COLIDIR COM CERCA E TENTAR FUGIR A PÉ NO BAIRRO AEROPORTO, EM ARACAJU

Policiais do Getam prenderam neste sábado (16), um homem por direção perigosa, no bairro Aeroporto, em Aracaju

A equipe realizava deslocamento para o cumprimento de uma ordem de serviço no Campo Batistão e, durante o percurso, os militares depararam-se com uma pessoa conduzindo uma motocicleta sem o retrovisor.

Os policiais deram voz de parada, mas o condutor empreendeu fuga, subindo pela calçada, pilotando pela contramão de direção, desrespeitando os sinais fechados e arremessando objetos contra os PMs.

O condutor, que estava trafegando em alta velocidade, colidiu em uma cerca, na região do Aeroporto, tentou fugir a pé, mas foi interceptado.

O homem foi conduzido à delegacia para adoção das medidas legais cabíveis.

Com informações da PM/SE