HOMEM É PRESO POR DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO CONTRA A ESPOSA E UM FAMILIAR NO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS 

Policiais da Força Tática do 9º Batalhão prenderam um homem no inicio da manhã desta segunda-feira (24), por dupla tentativa de homicídio com arma branca, no município de Carmópolis.

Os militares agiram rápido após o acionamento das vítimas e conseguiram flagrar o suspeito segurando a faca do crime.

As informações passadas pela esposa do homem, ele teria arremessado a faca contra ela, depois de efetuar agressões verbais e ameaças de morte.

Durante a confusão, um familiar que tentou defender a vítima acabou sendo atingido por um golpe de faca.

O caso foi registrado na Delegacia Plantonista.

Com informações e foto PM/SE