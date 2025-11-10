Homem é preso por estupro contra a própria cunhada em Tomar do Geru

O suspeito é familiar da vítima e assumiu a autoria do crime

Um homem foi preso, nesta segunda-feira (10), por estupro de vulnerável contra a própria cunhada, uma adolescente de 14 anos, na cidade de Tomar do Geru.

De acordo com o relato da vítima, o crime ocorreu na manhã de hoje, por volta das 7h, na casa de uma familiar. A adolescente estava dormindo quando um parente entrou no quarto e tocou suas partes íntimas. A vítima, que estava visivelmente abalada, contou que, após o ocorrido, entrou em contato com um amigo, que a levou até a PM para formalizar a denúncia.

Diante da gravidade dos fatos e por se tratar de uma menor de idade, a equipe policial acionou imediatamente a mãe da adolescente, que se dirigiu ao local para prestar apoio à filha.

Os policiais militares deslocaram-se até a residência do suspeito, que foi localizado e conduzido à delegacia. Em depoimento, ele assumiu a autoria do crime e confirmou a versão da vítima.

O homem foi autuado por estupro de vulnerável e encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

Com informações da Ascom PM/SE