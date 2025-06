Homem é preso por estupro em Porto da Folha após investigação da Polícia Civil

Na manhã desta segunda-feira, 23, a Polícia Civil prendeu um homem de 48 anos em cumprimento a mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro.

A ação foi realizada no povoado Vitória, localizado no município de Porto da Folha. Durante a abordagem, os policiais também apreenderam a motocicleta utilizada na prática do crime.

As investigações tiveram início após a vítima procurar a Delegacia de Porto da Folha e relatar que, na noite de 10 de março deste ano, havia sido estuprada e agredida fisicamente por um homem que conhecia. Segundo o relato, o crime ocorreu após ela aceitar uma carona de motocicleta.

Durante o percurso, o investigado teria desviado do trajeto previsto até a residência da vítima e seguido para uma estrada isolada na região da Várzea, onde cometeu o abuso.

O suspeito foi localizado na manhã desta segunda-feira, pilotando a mesma motocicleta usada no dia do crime. Ele foi detido no local e o veículo foi apreendido como objeto utilizado para facilitar a prática criminosa.

O homem será apresentado ao Poder Judiciário, onde passará por audiência de custódia.

A Polícia Civil reforça que denúncias de crimes podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181, com garantia de sigilo e preservação da identidade do denunciante.

Fonte SSP