Homem é preso por furtar 37 jogos de facas e outros objetos em supermercado no Shopping Jardins

Policiais do BPTur prenderam um homem por furto em um supermercado localizado em Aracaju. Além dele, duas mulheres participaram do delito.

A PM informou que os militares foram acionados, através do Ciosp, para atender a uma ocorrência de furto, no GBarbosa do Shopping Jardins.

No local, segundo informações passadas pelos funcionários do estabelecimento, três pessoas adentram à loja e, através das câmeras de monitoramento, foram flagradas subtraindo itens das prateleiras. Eles foram interceptados pelos seguranças internos, e confirmação dos furtos.

Entre os objetos furtados, estavam 37 jogos de facas, diversos produtos alimentícios, um tapete, uma forma de bolo e três odorizadores de ambiente.

As duas mulheres evadiram-se do local, tomando destino ignorado, mas os demais envolvidos e os materiais apreendidos foram encaminhados à delegacia para adoção das medidas legais cabíveis.

Com informações e foto da PM/SE