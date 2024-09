Homem é preso por suspeita de agressão contra a namorada dentro de apartamento no Bairro Atalaia

Policiais militares do BPTur prenderam nesse domingo (15) um homem por suspeita de agressão contra a companheira no Bairro Atalaia, em Aracaju

A prisão aconteceu após o acionamento do Ciosp com relatos de agressão física contra mulher em um apartamento.

As informações passadas pelos policiais são de que populares ouviram gritos de socorro. No local, a vítima relatou que as agressões aconteceram depois de uma discussão com o namorado.

Após os relatos da mulher, a ocorrência foi encaminhada ao Departamento de Atendimento aos Grupos Vulneráveis (DAGV).