HOMEM É PRESO POR TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO EM AÇÃO INTEGRADA DA POLÍCIA CIVIL NO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA

A Polícia Civil de Sergipe, por meio de uma ação integrada coordenada pela Delegacia Regional de Estância, prendeu em flagrante, na última quinta-feira (21), um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas no município de Santa Luzia do Itanhy. A operação também resultou no cumprimento de um mandado de prisão em aberto e na autuação pelo crime de receptação.

A abordagem inicial foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-101, nas proximidades do bairro Candeal, em Estância. Durante a fiscalização, os agentes identificaram sinais de adulteração no chassi e no motor do veículo conduzido pelo investigado, que foi encaminhado à Delegacia Regional.

Na unidade policial, a equipe da Polícia Civil identificou a existência de um mandado de prisão ativo expedido pela Vara de Execuções Penais de Feira de Santana (BA).

Além do cumprimento do mandado e da autuação por receptação, diligências realizadas pela Polícia Civil, com base em informações colhidas durante a ocorrência, confirmaram a prática de tráfico de drogas em Santa Luzia do Itanhy. No imóvel indicado como residência do suspeito, foram apreendidos aproximadamente 4,1 kg de cocaína distribuídos em quatro tabletes, além de outras substâncias que seriam utilizadas no preparo da droga.

Diante dos fatos, o homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, receptação e teve o mandado de prisão cumprido. Ele permanece custodiado e à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça o pedido de apoio da população no combate à criminalidade. Informações e denúncias podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia 181, com garantia de sigilo.

Fonte SSP