HOMEM É PRESO SUSPEITO DE MATAR EX A FACADAS POR CIÚMES E SUPOSTA TRAIÇÃO EM CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO

Policiais do 4º Batalhão prenderam neste sábado (11), um homem suspeito do crime de feminicídio, em Canindé do São Francisco.

A equipe do 4º BPM recebeu informações de que havia um homem foragido, suspeito de ter praticado homicídio contra a mulher por questões de gênero, envolvendo violência doméstica e família.

O suspeito foi encontrado e preso. No momento da prisão, o homem confessou ter dado golpes na própria esposa, com uma arma branca, motivado por ciúmes e uma suposta traição por parte da vítima.

O caso foi levado à Delegacia Plantonista para adoção das medidas legais.

Com informações e foto da SSP