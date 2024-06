HOMEM  É PRESO SUSPEITO DE MATAR O PRÓPRIO PAI A PAULADAS NO MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO, NO SÁBADO

Um homem foi preso suspeito de matar o próprio pai a pauladas, no inicio da tarde deste sábado (29), município de Tobias Barreto.

Não há informações sobre o motivo do desentendimento entre o pai e o filho

Policiais do do 11º Batalhão de Polícia Militar (11ºBMP) atenderam a ocorrência e informaram que o suspeito foi encontrado momentos depois, dentro de um ônibus, no Povoado Samambaia, tentando fugir para a cidade de Poço Verde.

O suspeito foi encaminhado para a Delegacia do município, a fim de serem tomadas as medidas necessárias.

O Instituto Médico Legal (IML) e a Criminalística estiveram no local e a policia civil vai investigar o caso.