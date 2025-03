PRESO SUSPEITO DE TENTAR MATAR A EX-COMPANHEIRA COM FACADA APÓS FESTA NO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS

Um homem foi preso nesta quarta-feira (12), suspeito de tentar matar a sua ex-companheira com facadas após uma festa no município de Carmópolis.

O crime ocorreu em 23 de novembro de 2024, no povoado Pedrinhas, em Carmópolis, quando o suspeito, inconformado com o fim do relacionamento e movido por ciúmes, atacou a vítima com uma faca logo após uma festa local.

De acordo com as investigações, mesmo ferida, a vítima conseguiu fugir e pedir ajuda, sendo socorrida e encaminhada ao Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), onde recebeu atendimento médico. Já o agressor fugiu e passou meses mudando de cidade para dificultar sua localização pela polícia.

Diante da gravidade do crime e da necessidade de garantir a ordem pública, a Justiça expediu um mandato de prisão preventiva contra o suspeito. Após ser localizado e detido em Carmópolis, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde aguardará os desdobramentos do caso após audiência de custódia.