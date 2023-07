Homem em situação de rua e sem documentos é encontrado morto enquanto dormia com cachorro no Conjunto João Alves, em Socorro

Um homem sem identificação foi encontrado morto no inicio da manhã deste sábado (29) em um ponto de ônibus localizado no Conjunto João Alves, no município de Nossa Senhora do Socorro.

As primeiras informações são de que o homem que vive em situação de rua e que estava sem os documentos pessoais, foi encontrado morto ao lado de um cachorro. No local, o que chamou a atenção foi o fato de que o animal se encontrava com as patas em cima de seu suposto tutor, como forma de protegê-lo.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e e comprovou a morte como sendo natural.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher o corpo.

