Homem em surto psicótico é contido com segurança pela Polícia Militar em Itabaiana

Uma ação integrada envolvendo equipes do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM), do Gerenciamento de Crise e Intervenção do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) resultou na detenção de um homem em surto psicótico, que ameaçava matar o cunhado com facões. A ocorrência, registrada no povoado Pilambe, em Itabaiana, teve início na noite de sábado (12) e se estendeu até as 4h da manhã de domingo (13).

Os militares do 3º BPM se deslocaram até a localidade para verificar a procedência da denúncia e, ao encontrarem o homem em surto psicótico, solicitaram imediatamente o apoio do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Diversas tentativas de contenção foram realizadas com o uso de munição antimotim, mas não obtiveram êxito.

Diante do impasse, a equipe de Gerenciamento de Crise e Intervenção do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi acionada. Após uma ação técnica e coordenada, o suspeito foi contido de forma segura e conduzido pelo Samu ao Hospital Regional de Itabaiana, onde recebeu atendimento médico especializado.

A atuação técnica e integrada da PMSE e das demais instituições envolvidas reafirma o compromisso com a proteção da sociedade sergipana.

Fonte: Ascom / PMSE